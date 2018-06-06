Швейцарский часовщик: профессия без будущего?

Филлип Дюфур уже полвека изготавливает уникальные часы ручной работы в Швейцарии. Сейчас ему некому передать свое ремесло.

Конкуренция со стороны "умных часов" оставляет многих мастеров без работы, а сама профессия уходит в прошлое.