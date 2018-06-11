Моему мужу 84 и он делает мне макияж
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"Моему мужу 84, и он делает мне макияж"

  • 11 июня 2018

Мона и Дез женаты уже 56 лет. После того как Мона начала терять зрение, Дез научился делать ей макияж.

Он пошел на курсы к профессональному визажисту. Вскоре на пару обратил внимание Марио Дедиванович, визажист Ким Кардашьян.

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