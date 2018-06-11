"Моему мужу 84, и он делает мне макияж"

Мона и Дез женаты уже 56 лет. После того как Мона начала терять зрение, Дез научился делать ей макияж.
Он пошел на курсы к профессональному визажисту. Вскоре на пару обратил внимание Марио Дедиванович, визажист Ким Кардашьян.
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Мона и Дез женаты уже 56 лет. После того как Мона начала терять зрение, Дез научился делать ей макияж.
Он пошел на курсы к профессональному визажисту. Вскоре на пару обратил внимание Марио Дедиванович, визажист Ким Кардашьян.