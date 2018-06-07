Полицейски сбил машиной беглого преступника
Media playback is unsupported on your device

Полицейский в США задержал беглого преступника, его уволили. За что?

  • 7 июня 2018

Американский полицейский Тейлор Солтерс сбил беглого преступника служебной машиной.

После анализа записи на видекамере Солтерса уволили.

Похожие темы