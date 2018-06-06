Пожар в фешенебельном отеле в центре Лондона

К зданию пятизвездочного отеля сети Mandarin Oriental в Лондоне стянуты 20 пожарных машин и 120 спасателей.

Представитель Лондонской пожарной бригады сообщил, что пожар "производит большое количество дыма". Причины возгорания пока неизвестны.

Также на место пожара прибыла машина скорой помощи и пожарные.

Всего поступило около 35 звонков о пожаре в отеле.

Движение по оживленным соседним улицам перекрыто. Также закрыты несколько выходов из близлежащей станции метро Найтсбридж.

В 12-этажном здании размещается пятизвездочный отель сети Mandarin Oriental.