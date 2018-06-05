Город мусорной славы: как Волоколамск борется со свалкой

С начала марта подмосковный Волоколамск борется со свалкой, которая накрыла город облаком газа и отравила речку.

Рассерженные жители закидали снежками губернатора Андрея Воробьева, когда газом массово отравились дети. К мэру Волоколамска Петру Лазареву, который поддержал протест, приходили с обыском, а лидеры протеста - Андрей Жданов и Артем Любимов - отсидели 15 суток.

Власти пригласили специалистов из Голландии, чтобы рекультивировать полигон "Ядрово" и провести дегазацию - правда, рядом тут же открыли новую свалку, и теперь мусор свозят туда.

Каково это - задыхаться по ночам и разводить гусей у края мусорного полигона? Рассказывают местные жители.

Корреспондент: Наталия Зотова

Второй продюсер: Евгения Павлова

Оператор: Максим Ломакин

Продюсер/монтажер: Пол Харрис