Всегда ли крупные спортивные состязания, например, чемпионат мира по футболу, - безусловное благо для принимающих их городов и стран? Дебаты Би-би-си вынесли эту тему на обсуждение экспертов и публики за несколько дней до начала ЧМ.

Обсудить тему мы решили в Екатеринбурге - одном из одиннадцати городов, принимающих игры групповой стадии чемпионата.

Российские власти утверждают, что чемпионат (как до этого и Олимпийские игры в Сочи) - крупный спортивный праздник, который оставит после себя полезное наследие.

Мировая практика менее однозначна. Есть много примеров того, как построенные за миллионы долларов спортивные сооружения зарастают травой.

Свои точки зрения по теме высказали спортивная журналистка Мария Командная, заместитель главного редактора издания Znak.com Дмитрий Колезев и экономист, профессор Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин.

Дискуссию вел Олег Болдырев. Вопросы гостям задавала аудитория, собравшаяся в Доме печати Екатеринбурга.

Взгляд скептика

Журналист Дмитрий Колезев настроен скептически. "Хотя проведение матчей Чемпионата, безусловно, принесет определенные блага территориям, но огромная сумма, потраченная на подготовку чемпионата, могла быть потрачена с большей пользой и большей эффективностью, - заявляет он. - Власть не сдержала большое количество обещаний, которые щедро раздавала в 2011-12 годах".

Image caption Дмитрий Колезев: "Чемпионат - это слишком дорогая игрушка"

"Чемпионат мира - это, может быть, и хорошо, но не в нашем экономическом положении. Для нас это слишком дорогая игрушка", - резюмирует Колезев.

Имидж - все?

Мария Командная использует эмоциональные, имиджевые аргументы. Тот факт, что Россия становится частью футбольной истории, по ее словам, нельзя сбрасывать со счетов.

Image caption Мария Командная: "Мы увидели другую Россию: талантливую, молодую, красивую"

"Это самое крупное спортивное соревнование на планете Земля. И этим летом в нашу страну приедет больше миллиона болельщиков со всего мира. Что они будут делать? Разумеется, тратить деньги. Поэтому мне кажется, что в этом году сфера услуг, малый бизнес во многих городах России получат возможность заработать больше, чем они бы получили эту возможность заработать за несколько лет. Это, конечно, очень-очень хорошо. И конечно, это очень важная имиджевая составляющая. И в памяти миллионов, может быть, даже миллиардов людей ЧМ останется", - говорит она.

На что указывают цифры?

Максим Марамыгин вкратце перечислил стоимость и выгоды чемпионата.

"Затраты на чемпионат, по разным оценкам, от 13 до 18 миллиардов долларов за несколько лет составили. Доходы от проведения чемпионата должны составить, опять же по разным оценкам, от 20 до 26 миллиардов долларов. То есть, исходя из общих подходов, даже если брать самую большую цифру расходов 18, и самую маленькую цифру доходов 20, все равно позитивная разница в 2 млрд долларов остается".

Image caption Максим Марамыгин: "Показатели свидетельствуют о позитивной динамике."

Однако и экономист подчеркивает, что у приближающегося чемпионата есть не измеряемая деньгами часть. "Я бы не стал сбрасывать со счетов и эмоциональный момент... За все действительно важное платят не деньгами, а кусочками души", - цитирует он популярное изречение.

Вопросы екатеринбуржцев

Финансовые оценки сразу же вызвали скептические вопросы. Один из гостей в аудитории, Алексей Безов, провел быстрые подсчеты и заявил, что, если исходить из оценок продажи билетов, получилось так, что средний билет на матчи чемпионата обходится минимум в три с половиной тысячи долларов.

Гости недолго поспорили о том, какие бывают билеты и сколько они принесут организаторам, но Безов своей позиции не поменял. "Я не верю в эти цифры, в эту математику. Мы тратим слишком много и мы не получим обратно деньги", - считает екатеринбуржец.

Image caption Зрительница "Дебатов Би-би-си" поинтересовалась, как лучше донести важность крупных спортивных мероприятий до школьников.

Учитель Альфия Гилязова поинтересовалась, как надо объяснять плюсы и минусы чемпионата детям. В роли педагога попробовал себя Дмитрий Колезев. Получилось мрачновато.

"Экономически спорт в России - большая черная дыра. Он не приносит денег, он высасывает кучу денег из бюджета. Екатеринбуржцы знают, сколько у нас тратится денег из регионального бюджета на содержание разных спортивных клубов. И в итоге мы получаем некие зрелища. Хлеб и зрелища - это способ держать людей радостными. Нужно немножко хлеба, немножко зрелищ. Поэтому, конечно, наследие - это именно то, что должно оставаться после чемпионата, чтобы его проведение оправдывалось. В первую очередь - это структура, дороги", - считает он.

Наследие Сочи - положительный пример?

Мария Командная напомнила об опыте Сочи, где после Олимпиады спортивная жизнь резко оживилась. Там, по ее словам, куда лучше, чем в Афинах, принимавших Олимпиаду за 10 лет до России. "Олимпийский парк в Сочи прекрасно функционирует, он принимает туристов.

Там находится теннисная академия, там находится академия фигурного катания Татьяны Волосожаро и Максима Транькова. Там очень много для детей организовано всяких секций. Честно говоря, я очень переживала, будет ли так, или мы эти деньги утратили, просто потратили в какую-то пустоту. И получается, что опыт Сочи самый-самый удачный".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Один из зрителей "Дебатов Би-би-си" выразил сомнение в прибыльности Чемпионата: "Математика не сходится", - сказал он

Сочи часто называют памятником российской коррупции, и по некоторым оценкам стоимость строительства сочинских объектов - и спортивных, и инфраструктурных - была чрезвычайно завышена. Свои "памятники" оставит и чемпионат мира - в первую очередь это касается стадиона в Санкт-Петербурге, высосавшего из казны то ли 46, то ли 38 миллиардов рублей.

Мария Командная уверена, что финансовая боль пройдет, а хорошее останется.

"Когда говоришь "стадион в Санкт-Петербурге", все начинают просто хохотать из-за его денежной истории. Но когда ты попадаешь на этот стадион, ты понимаешь, что это, конечно, один из лучших стадионов в мире. И особенно, учитывая питерский климат, ты приезжаешь туда в декабре, а там плюс 25 в чаше стадиона".

"А что мне с этого как жителю Екатеринбурга?" - парирует Дмитрий Колезев, напоминая, что в ценнике петербургского стадиона-рекордсмена есть и его, и других уральцев, налоги.

Реальная выгода для регионов

Максим Марамыгин, с другой стороны, подчеркнул, что под сурдинку разговоров о чемпионате власти - что в Екатеринбурге, что в других городах чемпионата - постарались ввести в сметы расходов проекты, которые долгие годы висели без каких-либо шансов на реализацию.

"Это, скорее всего, желание руководителей данных регионов, губернаторов принять на своей территории данные объекты в надежде, что придут федеральные деньги, и можно будет что-то по пути еще решить в своем регионе", - вот одно из объяснений тому, почему региональные начальники с таким энтузиазмом относятся к приезду крупных спортивных мероприятий.

А судьи кто?

Но была ли в России широкая дискуссия о том, каковы блага и каково бремя, которые несли с собой Олимпиада и футбольный чемпионат?

Аудитория считает, что не было, а решения принимались на высшем уровне, весьма возможно одним-единственным человеком - Владимиром Путиным.

Судя по критическим вопросам из зала, именно отсутствие публичного обсуждения еще до того, как Россия вызвалась приглашать к себе Олимпиаду и мундиаль, является одним из мощных раздражителей. И это вопрос уже не спортивный и не экономический, а политический.