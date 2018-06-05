Новости Би-би-си: неудобные вопросы Путину в Австрии

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

Владимир Путин приехал в Австрию говорить об отмене санкций. Услышим неудобные вопросы российскому президенту, к которым в России он не привык.

На привычные вопросы Путин ответит в ходе прямой линии, а мы попросили задать свои вопросы Путину представителей интеллигенции на предпремьерном показе фильма Кирилла Серебренникова "Лето".

"Бензин как в Америке, а жизнь как в Гондурасе". Как в Сибири протестуют против высоких цен на бензин и к каким последствиям привели аналогичные протесты в Иордании.

Когда служба и опасна, и трудна. Рассказ священника Украинской православной церкви Московского патриархата, приход которого - недалеко от линии разделения сторон конфликта в Донбассе.