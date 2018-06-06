Цены на бензин, безработица и пособия. В чем боится ошибиться Путин?

"Прямая линия" с Владимиром Путиным в этому году выходит в 16-й раз. Би-би-си проанализировала эти передачи, чтобы выяснить, где боится ошибиться президент России, отвечая на вопросы граждан?

В большинстве случае Путин боится ошибиться в точных цифрах - размере пособий, ценах на бензин или количестве военных кафедр в ВУЗах.

При этом, он сам же иногда отмечает, что "все эти цифры уже помнит наизусть".

Отвечая на вопросы граждан, президент подчеркивает, что говорит по памяти.

"Прямые линии" с Владимиром Путиным обычно длятся как минимум несколько часов.

За 16 лет выхода программы Путин ответил более чем на тысячу вопросов.