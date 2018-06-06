Новости Би-би-си: СБУ подтвердила подлинность "расстрельного списка" журналистов

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

На Украине заведено уголовное дело по факту публикации так называемого "расстрельного списка". СБУ признала подлинность имен тех, кого якобы хотели убить киллеры.

Словакия пытается заменить стареющие советские истребители - с какими проблемами это сопряжено?

Золотой айфон вместо квартиры. Накануне "Прямой линии" с Владимиром Путиным мы рассказываем о том, что произошло с теми, кто общался с российским президентом во время предыдущих сеансов связи и рассказывал о своих проблемах.

Легенда советского футбола, капитан и автор первого гола СССР на чемпионатах мира - Никита Симонян - вспоминает о первенстве в Швеции, Пеле и выходе советской сборной из группы смерти.