Новости Би-би-си: СБУ подтвердила подлинность "расстрельного списка" журналистов
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Новости Би-би-си: СБУ подтвердила подлинность "расстрельного списка" журналистов

  • 6 июня 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

  • На Украине заведено уголовное дело по факту публикации так называемого "расстрельного списка". СБУ признала подлинность имен тех, кого якобы хотели убить киллеры.
  • Словакия пытается заменить стареющие советские истребители - с какими проблемами это сопряжено?
  • Золотой айфон вместо квартиры. Накануне "Прямой линии" с Владимиром Путиным мы рассказываем о том, что произошло с теми, кто общался с российским президентом во время предыдущих сеансов связи и рассказывал о своих проблемах.
  • Легенда советского футбола, капитан и автор первого гола СССР на чемпионатах мира - Никита Симонян - вспоминает о первенстве в Швеции, Пеле и выходе советской сборной из группы смерти.

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