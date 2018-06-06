Новости Би-би-си: СБУ подтвердила подлинность "расстрельного списка" журналистов

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
- На Украине заведено уголовное дело по факту публикации так называемого "расстрельного списка". СБУ признала подлинность имен тех, кого якобы хотели убить киллеры.
- Словакия пытается заменить стареющие советские истребители - с какими проблемами это сопряжено?
- Золотой айфон вместо квартиры. Накануне "Прямой линии" с Владимиром Путиным мы рассказываем о том, что произошло с теми, кто общался с российским президентом во время предыдущих сеансов связи и рассказывал о своих проблемах.
- Легенда советского футбола, капитан и автор первого гола СССР на чемпионатах мира - Никита Симонян - вспоминает о первенстве в Швеции, Пеле и выходе советской сборной из группы смерти.