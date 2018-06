Лица Брикстона: фотопортреты жителей знаменитого лондонского района

Правообладатель иллюстрации Charlie Clift

Британский фотограф Чарли Клифт представил серию необычных уличных портретов жителей знаменитого лондонского района Брикстон.

Клифт взял с собой небольшую команду помощников, которая перед съемкой сооружала импровизированную студию прямо на улице - они ставили серый задник и штативы со светом, имитирующим фотостудию.

"Я хотел использовать фон, чтобы оттенить индивидуальность персонажей, но при этом в качестве рамки оставить вокруг них улицу, чтобы показать их связь с Брикстоном", - говорит Клифт.

Брикстон - южный район города, который в середине прошлого века заселили преимущественно мигранты из Карибских стран. Именно здесь селились иммигранты так называемого поколения Уиндраш.

Это иммигранты из Карибского бассейна, первый корабль с которыми, называвшийся "Эмпайр Уиндраш", прибыл в Лондон 22 июня 1948 года. Их пригласили в Британию, чтобы восполнить нехватку рабочей силы в стране.

Многие годы район был известен своей высокой преступностью, тяжелую жизнь и недовольство местного населения жесткими действиями полиции в конце 70-х воспела панк-группа The Clash в своем знаменитом хите "The Guns of Brixton" ("Стволы Брикстона"), предвосхитив две волны протестов и уличных беспорядков, охвативших этот район в 80-х.

За последнее десятилетие Брикстон преобразился, здесь появились модные кафе и кинотеатры, открылась одна из крупнейших концертных площадок Лондона - O2 Academy.

Теперь это модный лондонский район с весьма недешевым жильем, куда переезжает средний класс, молодые профессионалы. Но местная община остается многокультурной и яркой.

"Как только мы выходите из метро в Брикстоне, на вас обрушивает какофония ощущений, - говорит фотохудожник. - Вокруг замечательная суматоха, которую создает эта пестрая толпа людей".

"Люди спешат куда-то, уличные музыканты играют на своих инструментах, прохожие кричат, молятся, танцуют, разговаривают по телефону, делают селфи, покупки, ругаются и любят. Люди из параллельных миров проносятся мимо друг друга и смешиваются в этом культурном пространстве", - делится Клифт своими впечатлениями о Брикстоне.

"Непросто оторвать человека от дел и уговорить его сфотографироваться. Я обычно пытаюсь навести мосты - похвалить его гитару, его яркий костюм или букет лилий, который он несет. Комплиментом можно многого добиться", - делится фотограф своими маленькими секретами.

Фотографии Чарли Клифта