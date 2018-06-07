"Россия для грустных": самые необычные сообщения на "прямой линии" с Путиным

Владимир Путин в 16-й раз провел "прямую линию" с россиянами. В этом году многое изменилось: например, теперь в зал не позвали зрителей, а вместе с президентом по видеосвязи на вопросы отвечали высокопоставленные чиновники.

Но одну традицию организаторы все же решили продолжить: во время "прямой линии" на экране вновь всплывали сообщения от россиян.

В прошлом году Русская служба Би-би-си выяснила, что все неудобные вопросы Владимиру Путину - например, "Когда вы уйдете в отставку?" - были одобрены Кремлем. Тем не менее, от этого наблюдать за сообщениями не стало менее интересным.

Самые необычные, странные или неожиданные вопросы и сообщения Владимиру Путину во время "прямой линии" - в подборке Русской службы Би-би-си.

Все вопросы, представленные в видео, остались без ответа.