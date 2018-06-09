"Надеемся, в России поймут, насколько это большая трагедия"

Родственники жертв авиакатастрофы MH17 провели новую акцию. В преддверии Дня России у российского посольства в Гааге появилось 298 пустых белых стульев - по числу погибших пассажиров и членов экипажа этого рейса, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур.

Ранее международная следственная группа объявила, что установка "Бук", из которой сбили малайзийский "Боинг", принадлежала российским вооруженным силам.

После этого Нидерланды и Австралия назвали Россию ответственной за крушение самолета. Россия отвергает эти обвинения.