ТВ-новости: что Путин сказал россиянам и что у него общего с "Alo Presidente" Чавеса

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 7 июня:
- Узнаем о реакции Киева на слова Путина об угрозе государственности Украины, а наш коллега из Венесуэлы сравнит сеансы общения с гражданами президента России и Уго Чавеса.
- Узнаем, остались ли довольны обещаниями Владимира Путина бороться с высокими ценами на бензин участники протестов в Иркутске.
- Будем вспоминать одного из лучших советских режиссеров Киру Муратову, умершую накануне. И услышим фрагмент интервью, которое она дала Севе Новгородцеву.
- И побываем в Волгограде - городе, принимающем матчи ЧМ по футболу. Но говорить будем о поисковиках, которые и через семьдесят с лишним лет после окончания войны находят павших в боях за Сталинград солдат.