Слежка за съемочной группой Би-би-си в Нижнем Новгороде

До начала чемпионата мира по футболу осталась неделя. Съемочная группа Би-би-си съездила в Нижний Новгород посмотреть, как город на Волге готовится к спортивному мероприятию.

В Нижнем должно пройти шесть игр чемпионата.

Съемочная группа Би-би-си обнаружила, что все то время, пока они находились в Нижнем, за ними велась слежка.

Пока они были в штабе оппозиционного политика Алексея Навального, пока общались с футболистами из местного клуба "Олимпиец", и когда ездили на квартиру академика и советского диссидента Андрея Сахарова, который жил в Нижнем в ссылке.