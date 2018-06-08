Трамп хочет вернуть Россию в "восьмерку"

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 8 июня:
- Мы поговорим о реакции в США на слова Дональда Трампа, что Россия снова должна стать частью "Большой восьмерки". Другие члены этого элитного клуба Москву видят там не хотят.
- Мы увидим, как за журналистами Би-би-си постоянно велась слежка в Нижнем Новгороде. Они приехали туда снимать сюжет, посвященный чемпионату мира по футболу.
- Наш китайский коллега расскажет о визите Путина в Китай: так ли радужны отношения между двумя странами, как они преподносятся Москвой и Пекином?
- Что известно науке о существовании жизни на Марсе в свете удивительных открытий марсохода "Кьюриосити" на Красной планете?