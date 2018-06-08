Трамп хочет вернуть Россию в "восьмерку"
Media playback is unsupported on your device

Трамп хочет вернуть Россию в "восьмерку"

  • 8 июня 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 8 июня:

  • Мы поговорим о реакции в США на слова Дональда Трампа, что Россия снова должна стать частью "Большой восьмерки". Другие члены этого элитного клуба Москву видят там не хотят.
  • Мы увидим, как за журналистами Би-би-си постоянно велась слежка в Нижнем Новгороде. Они приехали туда снимать сюжет, посвященный чемпионату мира по футболу.
  • Наш китайский коллега расскажет о визите Путина в Китай: так ли радужны отношения между двумя странами, как они преподносятся Москвой и Пекином?
  • Что известно науке о существовании жизни на Марсе в свете удивительных открытий марсохода "Кьюриосити" на Красной планете?