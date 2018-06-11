Стадион на поле боя. Как ищут павших в Волгограде

Русская служба Би-би-си продолжает серию рассказов о жизни в городах-хозяевах чемпионата мира. Чем заняты рядовые граждане, с какими проблемами сталкиваются и что приезжим надо знать об особенностях того или иного города.

Наш очередной репортаж - из Волгограда, где при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу были найдены останки павших во Второй мировой войне.

Спустя 73 года после окончания войны поисковые отряды продолжают находить и хоронить солдат, погибших под Сталинградом.

Корреспондент Би-би-си Ольга Ившина провела день с поисковиками.

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