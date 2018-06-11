ТВ-новости: Новые санкции США против России

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 11 июня:
- Тарифные войны как итог саммита большой семерки. Проводим проверку фактов, кто прав в споре Дональда Трампа со своими партнерами по G7.
- Поговорим о том, что происходит сейчас в Сингапуре за несколько часов до исторической встречи президента США и лидера КНДР.
- Президент Украины в годовщину безвизового режима подписал закон о создании антикоррупционного суда. Говорим о том, почему МВФ настаивал на создание этой судебной инстанции и отказывался без этого давать Киеву деньги.
- Архивы Би-би-си помогут нам перенестись на британский крохотный архипелаг Силли и узнать, как там жили в середине семидесятых годов прошлого века и увидеть тамошнюю школу, которая помещалась в одной комнате.