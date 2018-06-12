Российские города-организаторы чемпионат мира по футболу готовятся к наплыву туристов - как российских, так и иностранных.

Наш видеоблогер Бен Тавенер побывал в четырех из 11 городов, принимающих мундиаль, чтобы узнать, чем там заняться приезжим.

Он начал свою поездку в Нижнем Новгороде, где он посмотрел на уникальный нижегородский стрит-арт, ознакомился с байками о загадочной нижегородском часовой башенке и даже сам поводил старый трамвай!

Бен также посетил Саранск, Казань и Калининград. Посмотреть видео из этих городов вы сможете в ближайшие дни.

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