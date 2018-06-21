Гей, еврей, полковник: как Узи Эвен сделал Израиль более толерантным

Узи Эвен дослужился до полковника резерва в израильской армии, но потерял карьеру, когда руководство узнало, что он гей.

Десять лет спустя он решил добиться справедливости и выступил в парламенте.

Он рассказал о своей сексуальной ориентации и призвал гарантировать равные права для всех.

Вскоре его пригласил на встречу премьер-министр Израиля. 'Он спросил меня, чего я хочу. Я сказал, что я бы хотел, чтобы то, что случилось со мной, не повторилось', - говорит Узи Эвен.

В результате кампании через несколько месяцев в Израиле приняли закон, который запретил дискриминацию геев-военнослужащих.

"Это было революционно", - вспоминает полковник.

В 2004 Узи Эвен баллотировался в парламент и стал первым открытым геем в Кнессете.

Сейчас он живет открыто в браке и воспитывает приемного сына-гея.

"Стоило ли это того? Для меня да, абсолютно", - говорит он о своей борьбе за права человек в интервью программе Би-би-си Witness ("Свидетель").