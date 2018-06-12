Кто больше выиграл от встречи Трампа и Кима и как праздновать день России
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Кто больше выиграл от встречи Трампа и Кима и как праздновать день России

  • 12 июня 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 12 июня:

  • Увидим кадры исторической встречи лидеров США и КНДР, обсудим договоренности Дональда Трампа и Ким Чен Ына и узнаем, изменится ли роль России в регионе после саммита в Сингапуре.
  • Больная собака и старые обои. Мы расскажем, за что в Беларуси государство может забрать детей у родителей.
  • Корреспонденту Би-би-си показали, насколько серьезно российские власти относятся к угрозе террористических нападений во время чемпионата мира по футболу в России. Поговорим об этом и о том, как встречают гостей чемпионата в России.
  • И наконец наш традиционный опрос в День России - что и как празднуют сегодня москвичи и гости столицы, с которыми общалась наш корреспондент.

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