"Женщина. Своенравная. Гордая." Как уместить Россию в три слова?

В День России Русская служба Би-би-си попросила людей на улице описать Россию тремя словами и узнала у них, в чем загадка русской души.

Меньше половины россиян помнят название отмечаемого 12 июня государственного праздника, сообщает Левада-центр.

"Днем независимости" его назвали 30% опрошенных, хотя официально праздник называется День России. Некоторые считают 12 июня Днем Конституции, хотя это также ошибочно.

Связана такая путаница с тем, что в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, носителем которого и источником государственной власти по закону становился народ. Декларация стала основой для разработки новой Коснтитуции, а 12 июня государственным праздником с длинным сложным названием.

Позже в 1998 году Борис Ельцин предложил более простое название - День России.