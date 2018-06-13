Роза в огне. Как живет поселок около угольного карьера под Челябинском?

Коркинский угольный разрез - самый большой карьер в Евразии. Его перестали эксплуатировать осенью 2017 года. Но уголь дымит до сих пор - запах ощущается в ближайших населенных пунктах.

Жители поселка Роза, расположенного прямо у края обрыва, пытаются предотвратить схему, при которой старое производство будут консервировать отходами нового.

Корреспондент Русской службы Би-би-си олег Болдырев побывал в поселке и поговорил с местными жителями, активистами и представителями властей региона о том, как решить проблему.