"Страна не переживет Джигурду в роли мэра Москвы". Кто еще претендует на пост?

Меньше чем за три месяца до выборов мэра Москвы в столице открылся штаб Сергея Собянина. Кто его конкуренты и знают ли их москвичи? Об этом корреспондент Би-би-си Петр Козлов спросил муниципальных депутатов, без подписей которых кандидаты не смогут выдвинуться, и москвичей.

На прошлых выборах мэра в 2013 году Собянин едва избежал второго тура, получив 51,37% голосов. Его главный соперник Алексей Навальный набрал тогда 27,24% голосов избирателей.

В этот раз Навальный в выборах участвовать не может из-за непогашенной судимости.

О желании баллотироваться заявили не только политики, но и общественные деятели и даже артисты.

Оппозиция договориться о едином кандидате пока так и не смогла.