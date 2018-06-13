ТВ-новости: наплыв фанатов в Москве и отставка премьера Грузии
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ТВ-новости: наплыв фанатов в Москве и отставка премьера Грузии

  • 13 июня 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 13 июня:

  • Мы увидим реакцию на победу совместной североамериканской заявки на проведение футбольного чемпионата мира 2026 года и услышим интервью главного тренера российской сборной Станислава Черчесова.
  • Поговорим о причинах отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. Глава правительства объявил об уходе с должности в последние часы.
  • Вернемся к нашей главной вчерашней новости - встрече Ким Чен Ына и Дональда Трампа - и узнаем, что об этой исторической встрече рассказали северокорейцам их СМИ.
  • Этот карьер в огне. Наш корреспондент выяснял, как живется у огромного угольного разреза под Челябинском, который пытаются потушить уже не первый год.

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