ТВ-новости: под открытие ЧМ-2018 в России повысили пенсионный возраст

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 14 июня:
- Что думают о России болельщики из разных стран, которые приехали на чемпионат мира по футболу? И будут ли смотреть большой футбол на Украине, учитывая далекие от теплых отношения между Киевом и Москвой?
- Политическая и экономическая составляющие крайне непопулярных предложений правительства России повысить пенсионный возраст и увеличить НДС. Случайно ли российские власти объявили об этом в день открытия чемпионата?
- Наш видеоблогер Бен Тавенер побывал в Саранске. Он готов дать рекомендации, как там можно провести время, для болельщиков, которые приедут в этот самый загадочный город мирового первенства.