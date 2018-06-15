Раскаленная лава встречает океан на Гавайях

Вулкан Килауэа на Гавайях извергается уже более 40 дней. Лава вырывается на высоту более 50 метров.
Также раскаленная лава добрилась до океана. Когда она попадает в воду, образуется кислотный туман.
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Вулкан Килауэа на Гавайях извергается уже более 40 дней. Лава вырывается на высоту более 50 метров.
Также раскаленная лава добрилась до океана. Когда она попадает в воду, образуется кислотный туман.