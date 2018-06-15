Раскаленная лава встречает океан
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Раскаленная лава встречает океан на Гавайях

  • 15 июня 2018

Вулкан Килауэа на Гавайях извергается уже более 40 дней. Лава вырывается на высоту более 50 метров.

Также раскаленная лава добрилась до океана. Когда она попадает в воду, образуется кислотный туман.

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