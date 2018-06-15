ЧМ по футболу в России: куда «исчезло» британское посольство?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 15 июня:
- Мы узнаем, как сыграли соперники сборной России по групповому этапу и узнаем, как из видео первого канала российского телевидения исчезло британское посольство в Москве.
- Расскажем о голодовке Олега Сенцова, услышим его сестру и обсудим возможность обмена украинского режиссера, которого Россия считает своим гражданином, на россиян, находящихся в украинских тюрьмах.
- Мы покажем репортаж о том, как жители армянского и азербайджанского сел, которые поменялись домами в самом начале карабахского конфликта 30 лет назад, до сих пор не могут вернуться на родину.
- Увидим, как в Казахстане пытаются спасти ровесников мамонтов сайгаков, которые находятся на грани вымирания.