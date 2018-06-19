Анатевка: убежище для евреев с востока Украины

150 евреев - беженцев с востока Украины - поселились в деревне в 23 километрах к юго-западу от Киева. Основатель проекта раввин Моше Азман в 2015 году купил в Анатевке землю, на которой уже построили две школы, синагогу и несколько жилых домов.

Здесь также строится детский дом, реабилитационный центр и музей хасидизма.

До 1912 года в Анатевке находилось зажиточное еврейское поселение. Евреи возвращаются в места, откуда их изгнали более ста лет назад.

В Анатевке побывала корреспондент Би-би-си Ольга Смирнова.