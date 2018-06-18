ТВ-новости: английские фанаты расхваливают прием в России

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 18 июня:
- Мы услышим болельщиков английской сборной, которые не побоялись приехать в Волгоград. Сегодня сборная Англии проводит свой первый матч на первенстве. Ее соперник - Тунис.
- Узнаем, как республика Македония согласилась стать Северной Македонией, и кому это не нравится в бывшей югославской республике и в Греции.
- Поговорим о предложении британских депутатов резко увеличить финансирование оборонного бюджета страны из-за российской угрозы.
- И наконец перенесемся в 1966 год и узнаем, как британец пытался сдать на права, заручившись помощью гипнотизера.