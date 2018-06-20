"Мой чемпионат": Бен в Казани ныряет в Голубом озере и готовит чак-чак

Казань, пожалуй, один из наиболее готовых к наплыву туристов городов-организаторов ЧМ-2018.

Наш видеоблогер Бен Тавенер побывал в четырех из 11 городов, принимающих чемпионат, чтобы узнать, чем там заняться приезжим.

А что необычного он разыскал в столице Татарстана? Среди прочего, он занялся дайвингом в Голубом озере под Казанью и готовил чак-чак.

Мы уже опубликовали две серии этого спецпроекта из Нижнего Новгорода и Саранска. Бен также посетил Калининград - эту серию вы сможете увидеть в ближайшие дни.

Все выпуски регулярного проекта Бена - #Londonблог - можно найти по этой ссылке.