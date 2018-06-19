Рамзан Кадыров: "Чечня готова принимать гостей и уничтожать врагов"

Накануне игры сборной России со сборной Египта корреспондент Би-би-си Стив Розенберг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и спросил у него о знакомстве с форвардом египетской сборной Мо Салахом и о том, как чемпионат скажется на имидже республики.

"Я поехал в гостиницу. Встретил его как брата мусульманина. Встретился, познакомился, очень хороший парень, абсолютно спокойный, верующий. Без звездной болезни. Мне он очень понравился и как футболист, и как человек, все знают его имя", - так глава Чечни Рамзан Кадыров описал в беседе с Би-би-си знакомство с Мохаммедом Салахом.

В ходе чемпионата мира по футболу именно Чечня принимает сборную из Египта, и в Грозном уже прошла тренировка сборной. Критики считают, что Кадыров использовал приглашение Салаха как способ улучшить имидж Чечни - республики, из которой часто приходят сообщения о нарушениях прав человека. Кадыров сказал Би-би-си, что с такой оценкой категорически не согласен.

"Я не приглашал Мохаммед Салаха, и сборную Египта я не приглашал. Мы создали условия, и они выбрали наш регион. ФИФА, УЕФА, задавайте им вопросы, они этим занимались, а я не я", - засмеялся Кадыров, отметив, что футбольные организации выбрали Грозный из-за уровня подготовки.

В прошлом году сразу несколько российских СМИ и правозащитных организаций сообщали, что в Чечне устраивают внесудебные расправы над представителями сексуальных меньшинств. Кадыров ответил на вопрос о нарушениях прав человека, похищениях людей и расправах над гомосексуалистами очень эмоционально.

Би-би-си:Мы говорили об имидже России, а что насчет имиджа Чечни? Критики говорят, что в республике происходят внесудебные расстрелы, исчезновения оппонентов, преследования гомосексуалистов, это правда?

Р.К.: Люди, которые про это говорят, молчат про Иерусалим. Когда безоружных людей прямо расстреливают. Когда разрушают целые государства: Сирию, Ирак, Ливию, Египет. Почему они молчат? И что они забыли у нас в Чеченской республике? И какие у них доказательства? Я не обращаю внимания, собака лает караван идет.

Пусть приезжают к нам и посмотрят, насколько они неправы. Я их не считаю людьми - тех людей, которые про нас так пишут.

У нас проживет 1 млн 400 человек. И по статистике, по прогнозам, у нас самые лучшие условия, самые счастливые люди живут в городе Грозный, самые лучшие условия в социальной сфере. Мы находимся в лидерах.

Самый безопасный регион: по уличным преступлениям, террористическим направлениям. Чего еще не хватает. Теракты в Европе, на Западе, везде. Каждый день убивают, каждый день насилуют. У нас нет насилия нигде, нет педофилии. Нет гемо… гама… кэгэ… гемо… какой-то там "сексуализм". Мы слова не знаем, как употребить. У нас взгляды другие, менталитет другой. У нас в доме про это не говорят. Не произносят слова про голубых, зеленых, красных.

Это все придумали люди, которые получали копейки от западных и европейских служб, которые тут работали, типа правозащитники. Они придумали отправлять людей - не чеченцев - в Европу. Они отправляют и типа там защищают права жителей республики. Нет у нас такого. Все это придумано. Кто-то уехал из республики, кто-то в Сирию, в Европу, сбежал из дома. Сколько бывало случаев в Европе или в других странах.

Они сразу находят какую-то сплетню и сразу начинают делать политику. У нас нет такого. Выйди посмотри: у нас мужчина - мужчина, женщина - женщина, животное - животное, собака - собака. Так и должно быть. Так и существует, так и живем. Абсолютно не нарушаем права людей. Кто так говорит, должен понимать Чеченский народ.

Это не я придумал традиции, менталитет, это сотни лет назад придумано было. Когда не было закона, они жили в таких условиях, что раз в год собирались старейшины и выносили вердикт, и по этому вердикту жили целый год. И опять на следующий год собирались - и вот так будем жить. Мы миролюбивый народ, но когда нас не оставляют, тогда будем защищать.