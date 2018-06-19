ТВ-Новости: Кадыров – о том, почему Салах вышел на поле "Ахмат-Арены"

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 19 июня:
- Узнаем, что сейчас происходит в Санкт-Петербурге. Там сегодня сборная России сыграет важнейший поединок против Египта на чемпионате мира по футболу.
- Главная звезда египтян Мо Салах выйдет, как ожидается, в этом матче на поле. О том, зачем его выводил на поле "Ахмат-Арены" Рамзан Кадыров, корреспондент Би-би-си спросил у самого чеченского лидера.
- Мы увидим, как детей нелегалов американские власти разлучают с родителями, и услышим, как президент Трамп защищает свою иммиграционную политику.
- И, наконец, побываем в Казани вместе с автором нашего лондонского блога. Во время чемпионата мира по футболу Бен Тавенер открывал для себя города, где проводятся матчи первенства.