На Камчатке депутат прискакал на работу на коне

Депутат законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский, который в конце мая обещал пересесть с автомобиля на коня, выполнил свое обещание: прискакал верхом на коне по кличке Ракета на пленарное заседание.

Своей акцией депутат хотел обратить внимание на рост цен на бензин. "Цены на дизтопливо на АЗС Камчатки приближаются к 70 рублям за 1 литр, - заявил депутат. - С повышением НДС это будут космические цены, и Камчатка будет на грани выживания, особенно пенсионеры".

По словам депутата, путь от его частного дома до здания правительства занял около часа. В мае 2018 года Пучковский писал губернатору Камчатского края онамерении провести подобную акцию и попросил определить место парковки коня у здания правительства. Однако ответа, по словам Пучковского, он так и не получил.