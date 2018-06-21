Не только собака мордой вниз. Необычная йога

21 июня во всем мире отмечают день йоги. Индийская практика с каждым годом становится все популярнее. И многие из тех, кто занимается йогой, разделяют свое увлечение с домашними животными.

В России, по данным Yoga Journal, йогу практикуют почти полтора миллиона человек, США - боле 35 миллионов.

Йога - это еще и бизнес: в 2015 году американцы потратили 16 миллиардов долларов на занятия, необходимую экипировку и сопутствующие товары.

Би-би-си собрала подборку самых необычных видов йоги с животными.