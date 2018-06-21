По данным ООН сейчас в мире 68,5 миллионов вынужденных переселенцев. И число это растет.

Ежедневно 44 тысячи человек вынуждены покинуть свои дома из-за преследований, конфликтов или насилия. Это значит, что каждые 2 секунды в мире появляется новый беженец.

В этом году ООН опубликовала новый доклад, в котором отмечается, что в 2017 году право на убежище получили всего 100 тысяч человек, хотя в том же году в мире в результате вооруженных конфликтов в Сирии, Бирме, Демократической Республике Конго и Судане прибавилось почти 3 миллиона человек, обратившихся с просьбой об убежище к властям разных стран.