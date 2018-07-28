Ученые вывели ГМО свиней
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Ученые вывели генетически модифицированных поросят с врожденным иммунитетом

  • 28 июля 2018

У генетически модифицированных свиней, которых вывели в Рислинском институте в Шотландии, иммунитет против смертельной болезни легких.

Тем не менее, нужны еще исследования и изменения в законах перед тем, как ГМО-свинина появится на прилавках.

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