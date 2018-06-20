ТВ-Новости: почему США ушли из Совета ООН по правам человека?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 20 июня:
- Мы увидим, как праздновали россияне победу над Египтом и как Каир реагировал на поражение своей команды.
- Поговорим о том, почему США выходят из Совета ООН по правам человека и что будет с этим органом.
- В день беженцев узнаем, как живется евреям, бежавшим с востока Украины и живущем в построенном для них центре неподалеку от Киева. Он назван в честь деревни из повести Шолом-Алейхема "Тевье Молочник".
- Чтобы и волки целы, и овцы живы! Увидим как власти Франции разрешают спор защитников животных и фермеров из-за возвращения хищников.