На ЧМ-2018 эти девушки впервые попали на стадион. На их родине это незаконно

В Иране уже почти 40 лет женщинам запрещено находиться на стадионах. Именно поэтому многие иранки впервые вживую увидели футбольный матч лишь на ЧМ-2018.

"Это было невероятно, порой я кричала громче мужчин! Я не увидела никакой разницы между мужчинами и женщинами. Мы все болели за нашу команду как одно целое," - говорит болельщица из Ирана Пармида, которая приехала в Россию на чемпионат мира. Вместе со своим другом Хассаном она планирует посетить все матчи, в которых будет играть Иран.

Пармида рассказывает, что в Иране многие ее подруги приходят к стадионам во время матчей. Они протестуют против запрета на посещение стадионов. Однако обычно такие акции разгоняет полиция. "Женщины Ирана настолько сильны, что однажды мы добьемся своего", - уверена Пармида.