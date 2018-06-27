В Россию через полмира: три безумных путешествия болельщиков на ЧМ

На чемпионат мира по футболу в Россию приезжают фанаты со всего мира. Некоторые из них преодолевают тысячи километров довольно необычными способами.

Например, двое болельщиков из Исландии отремонтировали старую "Ниву", раскрасили ее в цвета национального флага. На ней они проехали 5 800 км до Волгограда, где проходил матч их сборной. "Эта идея была слишком хороша, чтобы от нее отказываться!" - считают исландцы.

Элдер Батишта целых полтора месяца добирался до Москвы из Португалии... на велосипеде! Все это время он собирал деньги, чтобы затем пожертвовать их на благотворительность.

А вот для Линхио и Ванессы из Бразилии Россию - лишь одна из остановок в рамках кругосветного путешествия. Ради него пара несколько лет переделывала 72-летний джип: теперь в нем можно есть, спать и даже принимать душ. Линхио и Ванесса уже проехали 90 000 км - и не пока не собираются останавливаться.