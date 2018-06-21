ТВ-Новости: ЧМ-2018 - это не только футбол

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 21 июня:
- Мы продолжим говорить о чемпионате мира по футболу в России и вместе с нашим корреспондентом побываем на Никольской улице в Москве, которая стала символом этого первенства.
- Мы узнаем подробности скандала вокруг еще одной международной организации по оказанию помощи. Информаторы, работавшие на "Врачей без Границ", рассказали Би-би-си, что сотрудники организации пользовались услугами проституток во время работы в Африке.
- Мы поговорим о турецкой оппозиции и об атмосфере в Стамбуле накануне выборов, по итогам которых Реджеп Эрдоган может получить практически неограниченную власть.
- И наконец увидим необычное произведение современного искусства в знаменитом лондонском Гайд-парке известного художника Христо.