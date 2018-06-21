ТВ-Новости: ЧМ-2018 - это не только футбол. За что фанаты полюбили Никольскую улицу?
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ТВ-Новости: ЧМ-2018 - это не только футбол

  • 21 июня 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 21 июня:

  • Мы продолжим говорить о чемпионате мира по футболу в России и вместе с нашим корреспондентом побываем на Никольской улице в Москве, которая стала символом этого первенства.
  • Мы узнаем подробности скандала вокруг еще одной международной организации по оказанию помощи. Информаторы, работавшие на "Врачей без Границ", рассказали Би-би-си, что сотрудники организации пользовались услугами проституток во время работы в Африке.
  • Мы поговорим о турецкой оппозиции и об атмосфере в Стамбуле накануне выборов, по итогам которых Реджеп Эрдоган может получить практически неограниченную власть.
  • И наконец увидим необычное произведение современного искусства в знаменитом лондонском Гайд-парке известного художника Христо.

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