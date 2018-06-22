ТВ-новости: слезы аргентинцев, радость хорватов и картонный Хавьер

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 22 июня:
- Футбольные и околофутбольные новости мирового первенства в России.
- Боятся ли российские власти падения популярности Владимира Путина, о котором говорят социологи? Падение связывают с пенсионной реформой и ростом цен на бензин.
- Рассказ двух украинцев, которые вырвались из современного рабства. Их заставляли работать без оплаты в России и Польше.
- Люди, которые не любят футбол в стране, принимающей главный футбольный турнир на планете.