Слезы аргентинцев, радость хорватов и картонный Хавьер
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ТВ-новости: слезы аргентинцев, радость хорватов и картонный Хавьер

  • 22 июня 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 22 июня:

  • Футбольные и околофутбольные новости мирового первенства в России.
  • Боятся ли российские власти падения популярности Владимира Путина, о котором говорят социологи? Падение связывают с пенсионной реформой и ростом цен на бензин.
  • Рассказ двух украинцев, которые вырвались из современного рабства. Их заставляли работать без оплаты в России и Польше.
  • Люди, которые не любят футбол в стране, принимающей главный футбольный турнир на планете.