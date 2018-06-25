ТВ-новости: как развивался скандал вокруг встречи Салаха и Кадырова

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 25 июня:
- Мы обсудим поражение сборной России от Уругвая в последнем групповом матче двух команд на чемпионате мира и поговорим о том, уйдет ли Мохаммед Салах из сборной Египта из-за Рамзана Кадырова.
- Реджеп Тайип Эрдоган никуда уходить не собирается. Он получил неограниченную власть. Узнаем, является ли для него примером для подражания Владимир Путин и выстроенная российским президентом вертикаль власти.
- Попытаемся разобраться, кто напал на поселение цыган возле Львова, в результате которого один человек был убит и еще четверо получили ранения.
- Благодаря нашей машине времени - архивам Би-би-си - мы совершим путешествие в 1966 год и познакомимся с тогдашней концепцией роботов как домохозяек.