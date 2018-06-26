Как закатилась звезда Холманских
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ТВ-новости: как закатилась звезда Холманских

  • 26 июня 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 26 июня:

  • Мы поговорим о реакции Кремля на письмо главы Совета Европы, который призывает освободить Олега Сенцова и узнаем подробности визита на Украину российского омбудсмена.
  • Услышим, что думают болельщики российской сборной о встрече в одной восьмой финала с командой Испании на чемпионате мира по футболу.
  • Поговорим о намерении Harley Davidson собирать легендарные мотоциклы на экспорт в Европу за пределами США и о реакции на это Дональда Трампа.
  • Танцующий в тишине. Мы познакомимся с глухим танцовщиком, на конкурсах он побеждает своих коллег, у которых нет проблем со слухом.

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