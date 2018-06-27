ТВ-новости: главная сенсация ЧМ – Германия покидает турнир

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 26 июня:
- Cоветник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон готовит переговоры президентов США и России.
- Итоги судебной битвы в Лондоне двух российских олигархов - Владимира Потанина и Олега Дерипаски.
- Цыгане, полиция и радикалы на Украине рассказывают о нападениях на таборы.
- Расскажем о главной сенсации среды - поражении сборной Германии - и узнаем, как на ЧМ добирались исландские болельщики на старенькой "Ниве".