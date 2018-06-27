Главная сенсация ЧМ – сборная Германии покидает турнир
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ТВ-новости: главная сенсация ЧМ – Германия покидает турнир

  • 27 июня 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 26 июня:

  • Cоветник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон готовит переговоры президентов США и России.
  • Итоги судебной битвы в Лондоне двух российских олигархов - Владимира Потанина и Олега Дерипаски.
  • Цыгане, полиция и радикалы на Украине рассказывают о нападениях на таборы.
  • Расскажем о главной сенсации среды - поражении сборной Германии - и узнаем, как на ЧМ добирались исландские болельщики на старенькой "Ниве".