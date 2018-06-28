Как российский суд установил, что ЧВК Вагнера не существует
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ТВ-новости: как российский суд установил, что ЧВК Вагнера не существует

  • 28 июня 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 28 июня:

  • Мы поговорим о том, что против историка и главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева завели новое дело. Его обвиняют в сексуальном насилии.
  • Мы расскажем о том, как родители погибшего бойца ЧВК Вагнера судились с его вдовой и как судья установил, что формально никакого ЧВК в России не существует.
  • Увидим, как страны ЕС на своем саммите пытаются договориться о разрешении миграционного кризиса. И побываем в Баварии, события в которой угрожают политическому будущему Ангелы Меркель.
  • Птенцы под угрозой: мы узнаем, почему орнитологи возмущены новыми правилами охоты в Беларуси.