ТВ-новости: как российский суд установил, что ЧВК Вагнера не существует

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 28 июня:
- Мы поговорим о том, что против историка и главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева завели новое дело. Его обвиняют в сексуальном насилии.
- Мы расскажем о том, как родители погибшего бойца ЧВК Вагнера судились с его вдовой и как судья установил, что формально никакого ЧВК в России не существует.
- Увидим, как страны ЕС на своем саммите пытаются договориться о разрешении миграционного кризиса. И побываем в Баварии, события в которой угрожают политическому будущему Ангелы Меркель.
- Птенцы под угрозой: мы узнаем, почему орнитологи возмущены новыми правилами охоты в Беларуси.