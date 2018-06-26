Хейт-ньюс: как в Индии убили человека из-за фейка

Общественная организация в Непале выпустила вирусное видео, посвященное проблеме киднеппинга. Оно стало популярным в Индии - но не в том виде, как это было задумано.

На оригинальном видео мужчина похищает ребенка, но потом возвращает его и показывает в камеру сообщение о том, что в его городе очень легко похитить детей - и с этим нужно что-то делать.

В Индии видео стало виральным без финала с возвращением ребенка.

Его начали распространять в мессенджерах и соцсетях, сопровождая сообщениями о планируемых похищениях детей. Медиа подхватили эту тему и устроили настоящую истерию, рассказывая о тысячах похитителей, прибывших в южную Индию.

История достигла своего накала, когда разъяренная толпа до смерти избила 26-летнего Каалу Рама, приняв его за похитителя.

Сейчас полиция Индии призывает не верить сообщениям в соцсетях, запускает специальные хештеги и проводит личное информирование жителей.