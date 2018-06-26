Тегеран вышел на улицы. Иранцы хотят, чтобы власти занялись экономикой

В Тегеране проходят самые массовые акции протеста за последние годы. В понедельник, 25 июня на улицы столицы Ирана вышли тысячи людей. Началась акция с протеста торговцев и владельцев малого бизнеса. Они возмущены состоянием экономики: из-за американских санкций курс риала упал больше чем наполовину, а цены выросли.

"Курс меняется каждый день, чуть ли не каждый час, бизнесу невозможно работать, и поэтому торговцы выходят на улицы. Ситуация настолько сложная, что даже люди внутри иранского правительства говорят о необходимости переговоров с США", - объясняет корреспондент персидской службы Би-Би-Си Касра Наджи.

Протестующие требуют от властей прекратить поддерживать политические силы в Сирии, Ливане и Ираке. По словам Наджи, среди лозунгов протеста можно услышать "Смерть Палестине". "Это не значит, что они не любят палестинцев, это знак правительству Ирана: мы не хотим, чтобы вы концентрировались на сирийцах или палестинцах, займитесь нами!"

В декабре 2017 года в нескольких районах Ирана тоже выступали против роста цен, но тогда акции не затронули столицу.