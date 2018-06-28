Птенцы под угрозой: орнитологи бьют тревогу из-за новых правил охоты в Беларуси

Орнитологи утверждают, что новые правила весенней охоты в Беларуси ставят под угрозу птиц, включая исчезающие виды.

В Беларуси сроки весенней охоты на птиц, запрещенной практически во всей Европе, увеличили с 28 дней до 2 месяцев.