Нападения на лагеря цыган на Украине. Глазами погромщиков и их жертв

Участники праворадикальной группировки напали с топорами на цыганское нелегальное поселение в Голосеевском парке в Киеве, порвали палатки и распугали их жителей.

За последние три месяца произошло уже пять подобных случаев.

В июне во Львове подростки убили молодого цыгана и ранили еще четырех человек.

Цыгане приезжают на заработки из Закарпатья в Киев и другие большие города и часто разбивают лагери в парках и лесах.

Экологи жалуются на мусор, который остается после таких стоянок, а участники радикальных группировок заявляют, что с помощью насилия “очищают" леса.

"Это не просто хулиганство, оно связано с принадлежностью поселений к отдельной категории национальности", - говорит сотрудница Нацполиции Киева Виктория Давиденко-Лисогубенко.

Опасаясь новых нападений, некоторые цыгане возвращаются обратно в Закарпатье.