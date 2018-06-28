"Забыть о депрессии и Трампе": как футбол помогает мигрантам

В поисках лучшего будущего для себя и своих близких мигранты стремятся пересечь границу Мексики и США. Многие из них вынуждены ждать переправки в специальном лагере Casa AMAR.

Здесь есть и те, кто только готовится пересечь границу, и те, кого уже депортировали из США назад, в Мексику. Чтобы добраться сюда, эти люди часто рисковали жизнью и пережили немало ужасов.

Но и в лагере мигрантов есть свои радости. Например, здесь тоже смотрят чемпионат мира по футболу - и теперь болеют не только за сборную родной страны, но и за Мексику.